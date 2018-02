Tumore al seno, la prevenzione e la cura di se stessi le armi per sconfiggerlo

Un convegno e una mostra fotografica a Palazzo Marino per promuovere la prevenzione del tumore al seno. L’incontro, a cui hanno partecipato, tra gli altri, medici, specialisti e protagonisti della dura lotta contro il cancro, si pone l’obiettivo di accendere i riflettori tutto l’anno .

E’ sulla prevenzione che si gioca molto, in Italia questa cultura è sicuramente presente nelle donne che hanno preso coscienza dell’importanza di una diagnosi precoce. L’associazione culturale “La Cura sono Io” ha messo a punto un progetto chiamato “Il Cuore in testa” che mira a sensibilizzare le donne a prendersi cura di sé ogni giorno e a dedicare maggiore attenzione alla bellezza e al benessere psicofisico per affrontare con spirito positivo anche la malattia.

“Un’iniziativa a tutto tondo che auspichiamo svolga una precisa azione culturale, volta a portare ognuno, soprattutto in una fase difficile come quella del cancro, a utilizzare tutte le proprie risorse per stare meglio – spiega Maria Teresa Ferrari, presidente dell’associazione La Cura sono Io –. Se la mostra fotografica evidenzia il potere straordinario della bellezza e della condivisione di uno spirito che allevia disagio e sofferenza, il convegno scientifico sintetizza le ultime evoluzioni della cura medica ed estetica in ambito senologico”.