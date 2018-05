L'esperimento: insulta coppia gay con un bambino per vedere le reazioni

Come reagiscono le persone di fronte all'intolleranza nei confronti di una coppia omosessuale che gira in metropolitana con un figlio? E' quello che ha voluto verificare Kiko, un artista noto nel mondo del web, con un particolare e coraggioso esperimento sociale.

L'artista è salito sul vagone di una metropolitana della M1 di Milano e ha finto di essere "catturato" nella sua attenzione da una coppia di uomini seduti nello stesso vagone, che accudivano un bambino. Naturalmente complici. Così ha cominciato a inveire contro di loro: «Non potete crescere un bambino così. Siete gay, non è naturale».

La prima reazione è di una ragazza, che chiede di smetterla. Ma non per la mancanza di rispetto nei confronti della situazione, bensì perché «ci stai disturbando tutti quanti», dice, rincarando: «Sono sveglia dalle 5 di stamattina e non voglio sentire uno scemo che parla continuamente». Pensa quello che vuoi, ma tienitelo per te. E un'altra donna, immediatamente dopo: «Non sulla metropolitana. Il rispetto degli altri lo devi avere». Non si capisce se stia parlando del rispetto verso la coppia gay col figlio o per la "tranquillità" dei passeggeri.

Parte poi un dialogo tra gli attori: «Tu sai che cos'è l'amore?». «No, fate schifo. Un bambino ha bisogno di un padre e una madre, che esempio date?». A questo punto i passeggeri sono coinvolti. Ma se qualcuno timidamente afferma che «siamo in un Paese libero» oppure «che colpa ne hanno loro?», la maggioranza tende semplicemente a suggerire all'attore "schifato" di andarsene in un'altra carrozza.

L'attore insiste, cerca di provocare una reazione. Ribadisce che «fa schifo vedere due padri» e aggiunge che «si devono vergognare». E se una ragazza gli ribatte che «a me fanno schifo le persone come te», ancora una volta la vox populi preferisce suggerigli di «girarsi dall'altra parte» o di cambiare vagone.

Il treno, intanto, arriva alla fermata. «E allora?», chiede uno dei due finti genitori gay. «E allora scendiamo perché qui non ha reagito nessuno!», esclama l'attore rivelando la messinscena e scomparendo in banchina insieme agli altri due e al bambino.

Risultato dell'esperimento? Apparentemente ai milanesi importa di più la "tranquillità" del viaggio in metrò che stigmatizzare l'intolleranza manifesta. Ma può esserci anche un'altra lettura: nessuno - proprio nessuno - ha dato manforte al viaggiatore intollerante.