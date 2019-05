Inter-Empoli, la splendida coreografia della Nord a San Siro: "Onora la maglia". Video

Curva Nord grande protagonista prima di Inter-Empoli. I tifosi hanno infatti organizzato una mega coreografia sui due anelli.

Al primo angoli bianchi e in mezzo due bande diagonali blu e nere, mentre al secondo è comparsa la scritta in bianca "Onora la maglia" su sfondo nerazzurro. A fare da contorno al tutto lo striscione in balconata "Portaci a riveder le stelle", ispirato alla scorsa campagna abbonamenti della società.

Proprio con la vittoria sull'Empoli - un 2-1 soffertissimo -, i nerazzurri si sono qualificati alla prossima Champions League, portando a casa il quarto posto in campionato.