Milano, le coreografie di Inter e Milan per il derby della Madonnina allo stadio San Siro

L'Inter con un lungo striscione, il Milan con un disegno di S. Ambrogio che pesta un biscione. Sono le coreografie scelte dalle due curve per il derby di Milano allo stadio San Siro. Una scelta, quella dei rossoneri, che non sembra essere stata di buon auspicio per l'11 schierato da Giampaolo visto il predominio in campo dei cugini nerazzurri guidati da Antonio Conte, durato quasi tutta la partita.