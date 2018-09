Incidente in diretta Instagram per Corona: canta e urla in strada, poi cade dalla bici. Video

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Lui stesso, evidentemente divertito, ha scritto "quando cado mi rialzo". Stavolta, però, il tonfo è stato vero, reale.

Piccolo incidente in bici per Fabrizio Corona, che venerdì pomeriggio è caduto mentre pedalava in via Torino, a due passi dal Duomo. L'ex re dei paparazzi, che da qualche mese ha riconquistato la libertà dopo i tanti guai giudiziari del passato, era in bici con addosso una giacca, ma a petto nudo e scalzo, e canticchiava "Viva la libertà".

Dopo un'accelerata (mentre zigzagava contromano), la bici di Corona si è "incastrata" nei binari: così lui ha perso l'equilibrio ed è finito al suolo, a pochi metri da un tram che viaggiava nella stessa direzione. Il tutto mentre un amico girava un video con il cellulare per poi postarlo su Instagram.

Il primo a fermarsi dopo l'incidente è stato un tassista, che ha controllato che tutto fosse ok ed è andato via. Dopo la caduta, Corona si è alzato sorridente ed è risalito in bici, continuando a urlare "la libertà" e chiedendo al compagno di "tenere la caduta".