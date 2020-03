Milano, ecco la casa accoglienza per i bambini con genitori ricoverati per Coronavirus

Una casa accoglienza dedicata ai bambini che hanno i genitori ricoverati per Coronavirus. È l'iniziativa della fondazione La Cordata, che in collaborazione con il Comune di Milano ed Emergency ha deciso di prendersi cura dei figli dei pazienti in terapia per il Covid-19 allestendo un'apposita struttura in via Zumbini, a pochi passi da viale Liguria.

"Nell'alloggio c'è tutto quel che serve alla cura di questi bambini che loro malgrado si trovano con i genitori ricoverati - spiega il presidente della fondazione Claudio Bossi - Abbiamo camere separate per evitare il diffondersi del virus tra gli ospiti, infermieri a disposizione h24 e psicologi che possano far comprendere e superare ai bimbi il trauma che stanno vivendo. I nominativi ci vengono segnalati direttamente dal tribunale dei minori e dal Comune, ma fortunatamente in questo momento i casi si contano sulle dita delle mani".