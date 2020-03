Coronavirus, l'appello di un infermiere milanese: "Non mandateci in guerra a mani nude"

Un accorato appello all'assessore alla sanità regionale Giulio Gallera: "Siamo disposti a dare la vita per questo paese, ma non mandateci in guerra contro il Covid a mani nude".

A lanciarlo è Johnny Valdivia, operatore sanitario di Vermezzo, in provincia di Milano, che in un video pubblicato su Facebook denuncia le gravi condizioni di lavoro in cui molti suoi colleghi sono costretti a lavorare a causa della mancanza di presidi medici di protezione dal Coronavirus.