Coronavirus, il sindaco di Milano Sala: "Inutile svaligiare i supermercati, pensate ai vostri anziani"

"Inutile prendere d'assalto i supermercati, semmai prendetevi cura dei vostri anziani: loro sono più a rischio". Così il sindaco Beppe Sala fa appello al buon senso dei milanesi nel pieno dell'emergenza Coronavirus in corso in queste ore in Lombardia e in tutto il nord Italia.

In un breve filmato, postato sul proprio profilo Facebook, il primo cittadino di Milano ha invitato la popolazione a mantenere la calma evitando comportamenti dettati dal panico e lanciando infine un messaggio rivolto alle famiglie: "Il Comune cercherà di far funzionare i propri servizi al meglio. Rispettate le direttive della Regione e del Ministero, non si tratta di una scelta, è obbligatorie attenervisi. Poi permettetemi un piccolo consiglio: invece di andare ad accaparrarsi alimenti nei supermercati forse è meglio spendere del tempo per prenderci cura di quelli più fragili, in particolare dei nostri anziani, che sono più a rischio".