Milano, Coronavirus: "Primi sintomi nel paziente di Codogno sono comparsi il 15 febbraio"

Sono in totale sei le persone contagiate dal Coronavirus in provincia di Lodi. A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, che venerdì 21 febbraio ha tenuto una conferenza stampa al palazzo della Regione Lombardia per dare aggiornamenti sul contagio avvenuto ai danni di un 38enne di Codogno.

"Il probabile paziente zero è tornato dalla cina il 21 gennaio, ma primi sintomi si sono manifestati il 15 febbraio - spiega l'assessore - Poi ieri sera, con l'aggravarsi delle sue condizioni, è scattato il ricovero. Attualmente risultano infettati anche la moglie dell'uomo, un amico con il quale svolgeva attività sportive, e altre 3 persone che sarebbero entrate in contatto con il 38enne durante la fase di incubazione. Invitiamo i cittadini di Codogno a non uscire di casa e ad adottare tutte le precauzioni indicate dal Ministero della Sanità".