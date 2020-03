Coronavirus, dal Comune di Milano ecco i PC per le lezioni online ai figli di famiglie meno abbienti

Un piano per fornire alle famiglie meno abbienti i computer con i quali far seguire ai propri figli le lezioni online dei professori. Ad annunciarlo è stato mercoledì 25 marzo il sindaco di Milano Beppe Sala, che in un video Facebook ha spiegato l'iniziativa messa in atto in questi giorni di confinamento forzato dall'assessorato all'Istruzione del Comune.

"Molte mamme mi hanno scritto per elogiare il lavoro dei professori che nonostante tutto continuano a garantire l'istruzione dei propri figli - ha spiegato Sala - Purtroppo spesso le difficoltà economiche creano divari sociali, ma in una situazione come questa è inaccettabile che una cosa del genere accada per l'istruzione dei nostri ragazzi. Per questo abbiamo deciso di fare un censimento in modo da individuare le famiglie bisognose degli strumenti informatici necessari a seguire le lezioni online. Ne abbiamo già consegnati 150, ma non ci fermiamo qui".