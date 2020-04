Covid, gli allievi della Polizia Locale di Milano in campo per i controlli sulle restrizioni alla circolazione

Come già accaduto per il personale sanitario, anche gli allievi della Polizia Locale entrano in servizio prematuramente, bruciando i tempi della normale formazione per effettuare i controlli sull'ordinanza regionale Covid-19.

Accade a Milano, dove 62 neo agenti - 47 uomini e 15 donne - sono scesi in campo lunedì 6 aprile con i colleghi più esperti per affiancarli nel pattugliamento delle strade del capoluogo lombardo.

Armati di paletta e mascherina, i nuovi Ghisa hanno effettuato per tutto il giorno controlli sui veicoli in transito e sui documenti dei pedoni ancora in circolazione, verificando la validità di autocertificazioni e movitazioni che consento di uscire nonostante le restrizioni imposte dall'ordinanza che impone l'isolamento per fermare il diffondersi del Coronavirus in Lombardia.