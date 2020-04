Covid, un giorno con la Croce Rossa di Lainate: quelli che non restano a casa per aiutare chi ha bisogno

Il loro prezioso lavoro continua anche con la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus: pasti caldi per i senzatetto, spesa a domicilio per gli anziani e consegna farmaci per i malati.

Sono le donne e gli uomin della Croce Rossa di Lainate, un gruppo di professionisti e volontari che ogni giorno, nonostante tutto, continua a operare nel piccolo comune alle porte di Milano sfidando il Covid-19.

Milano Today ha passato una giornata nella sede del comitato lainatese, tra chiamate al centralino, uscite d'emergenza in tuta anti contaminazione e consegna dei generi di prima necessità alle persone bisognose a causa della crisi causata dal lockdown di questi ultimi due mesi.