Milano, lo scambio di auguri tra i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa alla vigilia di Pasqua

Prima l'omaggio in divisa con le sirene spiegate, poi la consegna di un uovo di cioccolato scherzosamente steso su una barella. Così i Vigili del Fuoco di Milano e i soccorritori della Croce Rossa si sono salutati alla vigilia di Pasqua, rendendosi reciprocamente merito per l'impegno dimostrato durante questa emergenza Coronavirus.

I pompieri milanesi si sono presentati con autopompe, cappello e tuta da lavoro salutando i membri della Croce Rossa con le sirene e ringraziando i soccorritori per il prezioso lavoro svolto per le strade del capoluogo lombardo. In cambio i Vigili del Fuoco hanno ricevuto dagli uomini in rosso un uovo di cioccolato gigante, consegnato a bordo di una delle barelle in dotazione alle ambulanze.