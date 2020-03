Coronavirus, pochi turisti alla riapertura del Duomo di Milano: "No alla paura, bisogna continuare a vivere"

Milano torna lentamente alla normalità dopo il panico da Coronavirus e anche il Duomo riapre i propri portoni dopo una settimana di profilassi preventiva. Pochi i visitatori - soprattutto stranieri - che si avventurano nella cattedrale, all'interno del quale le autorità hanno previsto speciali misure preventive anti contagio (mascherina, obbligo di mantenere le distanze e non più di pochi ingressi per volta).

"No, non abbiamo paura - spiegano ai microfoni di Milano Today - Si tratta di un virus, non dell'Ebola. Certo è necessario prendere delle precauzioni, ma non dovete permettere che il terrorismo mediatico attorno al contagio condizioni le vostre vite. Bisogna andare avanti".