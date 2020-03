Coronavirus, parla il ricercatore del Politecnico Gatto: "Non possiamo prevedere quando finirà l'emergenza"

"Attualmente è impossibile stimare quanto durerà l'emergenza Coronavirus, è verosimile che duri ancora qualche settimana, ma è difficile fare conteggi perché molte persone potrebbero addirittura essersi già ammalate ed esserne guarite senza nemmeno accorgersene". A dirlo è il professore Marino Gatto, ricercatore del Politecnico di Milano specializzato nella creazione di modelli matematici basati sui dati statistici.

Per capire quale potrebbe essere il decorso del contagio attualmente in corso in Lombardia Milano Today lo ha interpellato telefonicamente chiedendogli di fare una previsione. "Bisogna anche comprendere che il virus lo si trova se lo si cerca - spiega il prof. Gatto - Avendo diminuito il numero di tamponi che vengono fatti a campione è verosimile che i numeri siano sfasati rispetto alla realtà. È anche difficile dire quando ci sarà il picco del contagio, perché ora stanno iniziando ad aumentare i guariti e aumenteranno sempre più.