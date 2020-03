Covid-19, pronta la nuova terapia intensiva a Fiera Milano: il video dell'assessore Gallera

Sembra essere finalmente pronta la nuova terapia intensiva realizzata dalla Regione Lombardia alla Fiera di Milano. A mostrarla in video è l'assessore al Welfare Gallera, che ha annunciato l'imminente trasferimento dei pazienti in cura per Covid-19 nella struttura di degenza allestita a Portello.

"Qui finalmente ci sono le apparecchiature per le persone che hanno bisogno dell'ossigeno per la respirazione assistita - spiega Gallera mostrando i letti della nuova terapia intensiva - Faccio un appello a medici e infermieri, anche di altre regioni: venire qui perché serve personale. Questa struttura servirà in futuro anche per chi ne avrà bisogno dal resto dell'Italia e dell'Europa".