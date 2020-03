Emergenza Covid a Milano, la proposta del sindaco Sala: "Fine isolamento graduale in base all'età"

Far terminare le misure di isolamento anti Coronavirus in base all'età anagrafica dei cittadini. È la riflessione proposta dal sindaco Beppe Sala durante il suo consueto messaggio ai milanesi via Facebook.

"Sappiamo che il virus colpisce in modo più aggressivo le persone in età avanzata, specialmente dai 20 anni in sù - ha spiegato Sala - Penso sia ora di riflettere se sia il caso di interrompere le misure di isolamento anche in base all'anzianità delle persone, in modo da non far correre loro il rischio di contrarre il Coronavirus una volta uscite di casa. È una riflessione sulla quale dibattere e che sto pensando di applicare anche nei confronti dei dipendenti del Comune per tutelarli".