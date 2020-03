Coronavirus, il sindaco Sala: "Parcheggi gratis e un fondo di mutuo soccorso per le aziende"

Un fondo di mutuo soccorso per le aziende in difficoltà a causa della chiusura per Coronavirus e la sospensione dei pagamenti per i parcheggi sulle strisce blu e gialle. Ad annunciarlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che in un video messaggio su Facebook spiega il piano attualmente ancora allo studio del Comune.

"Chiedo un sostegno forte al Governo e all'Europa - dichiara il primo cittadino nel filmato - Tuttavia anche la città farà la sua parte. Per questo intendo lanciare un fondo di mutuo soccorso financiato dal Comune e chiederò alle istituzioni finanziarie e a quegli imprenditori milanesi che se lo possono permettere di dare una mano. Sarà un'azione parallela a quella del Governo e che andrà in soccorso di quelle realtà particolarmente colpite dalla crisi quando arriverà il momento di rialzarci".