Milano, il razzismo ai tempi del Covid: il commento del macchinista sui riders alla stazione diventa virale

Il razzismo non si ferma nemmeno ai tempi del Coronavirus. A dimostrarlo è il video di un macchinista del passante ferroviario che mentre transita alla fermata di Porta Garibaldi nota numerosi riders stranieri in attesa del convoglio e commenta in modo sarcastico: "Eccoli qui i soccorritori per i quali lavoriamo".

Il filmato del ferroviere, che proprio come i fattorini del food delivery si trova costretto a lavorare nonostante l'epidemia, è diventato subito virale in rete, collezionando oltre 4mila condivisioni in poche ore.