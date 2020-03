Coronavirus, mamma e figlio milanesi fanno le mascherine in casa con una vecchia macchina da cucire

Ferdinando e sua mamma Gianna sono due milanesi che come tutti sono in isolamento forzato per il Coronavirus. Per rendersi utili hanno deciso di sfruttare una vecchia macchina da cucire a pedali modello "Singer" con la quale realizzano le tanto ricercate mascherine protettive per la bocca e il naso.

"Ho fatto la sarta per tanti anni - raccontano la signora Gianna e il figlio Ferdinando su Skype - Tuttavia non serve essere per forza una sarta per realizzare le mascherine con la macchina da cucire. Basta scaricare dei modelli da interner con indicate tutte le misure con cui tagliare la stoffa, due elastici e la macchina da cucire. Io, con la mia vecchia macchina a pedali, per farne una ci impiego circa mezz'ora. Sono tempi difficili e bisogna sapersi arrangiare facendo di necessità virtù".