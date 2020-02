Milano, lezioni telematiche per non danneggiare gli studenti: così il Politecnico affronta il Coronavirus

Lezioni in streaming per non danneggiare il percorso di studi degli universitari. È la decisione del Politecnico di Milano, che per contrastare l'isolamento da Coronavirus e impedire che gli studenti perdano mesi preziosi per i propri studi ha deciso di attivare le lezioni direttamente in videoconferenza.

"Ogni alunno potrà collegarsi e assistere alla lezione del proprio docente - spiega il rettore - È importante tornare gradualmente alla normalità perché a luglio l'anno accademico si conclude e dobbiamo impedire che il percorso universitario dei nostri ragazzi abbia una battuta d'arresto".