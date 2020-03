Emergenza Covid a Milano, la nonnina 90enne non ha contanti per la spesa e chiede aiuto alla Polizia

Era rimasta senza contanti per fare la spesa e così la nonnina 90enne chiama la Polizia di Stato che l'accompagna a fare il prelievo. È accaduto a Milano lo scorso lunedì 23 marzo.

In difficoltà perché sola in appartamento, l'anziana signora ha pensato bene di chiedere aiuto al commissariato del suo quartiere che ha risposto prontamente mandando una macchina senza insegne per prelevare la 90enne da casa e accompagnarla in banca per prelevare i soldi necessari a comprare i generi di prima necessità.

Ad aspettarla davanti alla filiale anche una pattuglia con due agenti che hanno "sorvegliato" la situazione mentre l'anziana ritirava i contanti. "Cosa posso fare ora io per voi?", chiede la nonnina agli agenti prima di risalire sull'auto che la scorta di nuovo a casa.