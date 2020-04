Covid, Sala all'hub per la raccolta alimentare della Barona: "Ancora troppa gente per le strade di Milano"

"Ho visto ancora troppi milanesi per strada". A dirlo è il sindaco Beppe Sala, oggi in visita al quartiere Barona per mostrare uno dei quattro hub per la raccolta e la distribuzione dei beni di prima necessità allestiti dal Comune per i cittadini in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus.

"Tornando dalla Barona ho visto abbastanza gente in giro - spiega Sala nel suo video Facebook - Ognuno avrà avuto il suo motivo, ma lasciatemelo dire: questi sono giorni in cui non dobbiamo mollare. Stiamo in casa, perché dei segnali di miglioramento, oggettivamente, si vedono, quindi non sprechiamo quello che abbiamo fatto di buono sino a oggi".