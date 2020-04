Covid, il sindaco Sala contro la Regione: "Respingo la retorica dei milanesi che non rispettano l'isolamento"

Duro attacco del sindaco Beppe Sala alla Regione Lombardia dopo il weekend di Pasqua. Nel suo consueto messaggio Facebook il primo cittadino di Milano punta il dito contro la politica della Giunta Fontana chiedendo un'immediata inversione di rotta nella gestione dell'emergenza Covid.

"Sento dire che i milanesi non stanno rispettando l'ordinanza - ha dichiarato il sindaco in video - È una retorica che respingo perché i numeri ci dicono che non è così. La Regione pensi piuttosto a garantire alla città le mascherine, i tamponi e i test sierologici. Li hanno annunciati a partire dal 21 aprile, ma per Milano non sono ancora previsti e mi chiedo il perché".