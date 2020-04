Milano, i dubbi del sindaco sala sulla Fase 2 Covid: "Non si parla di bimbi, mascherine e immuni"

"La riapertura è necessaria, ma sulla fase 2 ho quattro dubbi: bambini, mascherine, immnuni e attività all'aperto". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che nel suo quotidiano messaggio Facebook avanza perplessità sulle modalità della fine del lockdown per la città di Milano.

"Ho notato che purtroppo non si è parlato di come saranno gestiti i bambini delle persone che dovranno tornare al lavoro - spiega Sala - Non si è parlato nemmeno del problema del reperimento delle mascherine, né degli immuni. C'è poi perplessità anche sulle attività all'aperto e questo mi preoccupa".