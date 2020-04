Milano, il sindaco Sala chiede tamponi e analisi: "Servono certezze per prendere decisioni"

"Per poter prendere decisioni in un periodo come questo servono certezze sul numero dei contagiati". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che da Palazzo Marino lancia un appello al Governo e al ministero della Sanità.

"Servono tamponi e test - spiega il primo cittadino nel quotidiano video messaggio Facebook - Anche se non sono precisi almeno potremo avere qualche dato in più sul numero dei contagi. Solo così potremo valutare quando riaprire. Certo non possiamo farlo adesso, ma in previsione futura dobbiamo iniziare anche in Lombardia a fare analisi, come del resto stanno già facendo nelle altre regioni".