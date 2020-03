Emergenza Coronavirus, mezzi Amsa in azione per sanificare le strade di Milano

Amsa al lavoro alla Stazione centrale e per le vie di Milano con l'obiettivo di lavare e sanificare le strade del capoluogo lombardo dal Coronavirus. Gli operatori dell'Azienda milanese servizi ambientali sono entrati in azione venerdì 13 marzo, muniti di tuta ed erogatore per il lavaggio di marciapiedi, vie e piazze.

Le squadre - fa sapere Amsa in un comunicato - utilizzeranno gli automezzi dedicati ai lavaggi ordinari, impiegando per la

sanificazione un liquido igienizzante diluito con l’acqua. Gli interventi di sanificazione andranno avanti fino al 3 aprile, mentre i servizi di raccolta differenziata porta a porta restano regolari e vengono effettuati nei consueti orari e giorni del calendario di raccolta.

Una ventina gli interventi effettuati nella giornata di venerdì 13 marzo: piazza Duca d'Aosta, via Vittor Pisani, piazza 4 Novembre, via Sammartini, via Ferrante Aporti, via Ascanio Sforza, via Castelvetro, piazza XXIV Maggio, via Larga, piazza Beccaria e Fontana, via Palatucci, viale Famagosta, viale Cassala, piazzale delle Milizie, via Giambellino, via Lorenteggio, piazza Gramsci,

e piazza Sempione.