Coronavirus, in sindaco Sala: "Scuole chiuse a Milano, chiederò di farlo in tutta la Città Metropolitana"

"A questo punto, in via prudenziale, ritengo opportuno chiudere le scuole della città e proporrò alla Regione di estendere il provvedimento anche a tutta l'area della Città Metropolitana". A dirlo è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, che durante una conferenza stampa ha annunciato lo stop alle lezioni per tutti gli studenti milanesi a causa del rischio di contagio da Coronavirus.

Un provvedimento preso in via del tutto precauzionale, ha spiegato il sindaco, e che dovrebbe essere esteso anche fuori dai confini della città. "Mi consulterò con Regione Lombardia per verificare se applicarlo a tutta la Città Metropolitana. Non vogliamo in alcun modo alimentare alcun tipo di psicosi, ma credo sia logico estendere il provvedimento". In Lombardia, attualmente, sono 90 le persone contagiate, ma le autorità fanno appello alla popolazione affinché non si ceda al panico. "Il virus - spiegano - Non è letale".