Coronavirus, arriva la task force cubana che affrontò l'emergenza Ebola: gli applausi alla partenza in aeroporto

In Africa ha affrontato l'epidemia di Ebola e ora sta volando alla volta di Milano per aiutare nell'emergenza Coronavirus. È la brigata medica "Henry Reeve", la task force cubana specializzata negli scenari di crisi che proprio in queste ore è in viaggio per raggiungere il nostro paese e dare il suo apporto ai medici impegnati a combattere la pandemia.

Decine le persone arrivate all'aeroporto internazionale José Martí dell'Havana per salutare il gruppo di specialisti guidato dal medico Carlos Perez, imbarcatosi sull'aereo diretto in Italia tra gli applausi del pubblico presente. L'arrivo della task force è previsto nel pomeriggio di domenica 22 marzo a Malpensa.