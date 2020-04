Coronavirus, il Comune di Milano chiede al Sacco di fare i test sierologici sugli autisti ATM

I test sierologici saranno fatti anche agli autisti dei mezzi pubblici di Milano grazie a un accordo tra Comune e Ospedale Sacco. Lo annuncia il sindaco Beppe Sala su Facebook, spiegando di aver raggiunto un'intesa che permetterà di testare i conducenti ATM nonostante la Regione Lombardia abbia deciso di non comprendere ancora la città di Milano nella fase di avvi dello screening sul Coronavirus mediante il prelievo del sangue.

"Vogliamo che i cittadini, quando sarà il momento di ripartire e il lockdown sarà terminato, possano usufruire dei mezzi pubblici in tranquillità - spiega il sindaco - Per questo partiremo proprio dagli autisti ATM, in modo che chi si troverà a dover tornare al lavoro usando tram, bus e metrò, potrà farlo in sicurezza".