Milano, il video del tronista di 'Uomini e Donne' ricoverato per Covid-19: "Non rischiate solo per un aperitivo"

Lo scorso 11 marzo era stato ricoverato per Coronavirus a causa di una polmonite sospetta, e ora, dal letto della convalescenza, lancia un messaggio diretto ai giovani: "State a casa, un aperitivo non vale un ricovero".

Lui è Leonardo Greco, tronista della trasmissione Mediaset 'Uomini e Donne', condotta da Maria De Filippi. Solo pochi giorni fa aveva annunciato il proprio ricovero su Facebook spiegando che a causa di una polmonite era stato messo in respirazione assistita, ma che i due tamponi per il Covid-19 erano risultati negativi.

Un'esperienza, quella del ricovero all'ospedale Sacco, che ora il tronista racconta ai suoi fan per convincerli a rispettare le norme della quarantena imposte dal Governo, ma che molti giovani non sembrano rispettare. "Restate a casa, i trattamenti per il Coronavirus sono dolorosi. In corsia ho visto gente stare davvero male e tutto questo non vale il rischio di uscire per fare un semplice aperitivo".