Coronavirus, dal Comune di Milano arrivano colombe e uova pasquali per le famiglie bisognose

Colombe e uova di Pasqua gratis dal Comune alle famiglie meno abbienti. A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che nel suo consueto video messaggio Facebook prima elogia l'operato dei lavoratori dei mercati comunali e poi annuncia l'arrivo dei dolci pasquali in regalo alle famiglie bisognose durante le festività.

Nel messaggio alla cittadinanza il sindaco ha inoltre lanciato una nuova proposta per il ritorno alla normalità post epidemia: "Scaglioniamo gli orari della nostra normale routine scolastica e lavorativa. So che sembra un'idea difficile da mettere in pratica, ma dobbiamo pensare a soluzioni di vita alternative per ricominciare".