Festa della donna, ecco il corteo tra le vie del centro: "Siamo tutte antisessiste"

Il corteo studentesco organizzato dal Coordinamento Dei Collettivi Studenteschi e dall'associazione Non Una di Meno è partito questa mattina da Largo Cairoli sfilando tra slogan, cori e striscioni per celebrare l'8 marzo.

La manifestazione, che promuove uno sciopero globale femminista, ha l'obiettivo di combattere la violenza di genere, la cultura sessista, la disinformazione e i pregiudizi e, al contempo, promuovere una società più equa che sappia superare gli stereotipi e le discriminazioni di genere.

"Da un lato la donna e la libertà sessuale sono ancora oggetto di giudizio morale dall'altro il corpo delle donna viene strumentalizzato e sfruttato a fini commerciali e iconizzato come oggetto sessuale a completa disposizione dell'uomo. Inoltre la maggior parte dei femminicidi, stupri e violenze avvengono in luoghi del quotidiano, spesso perpetrati da parenti o persone vicine e non da estranei", scrivono gli organizzatori.