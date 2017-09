Il lungo corteo per l'aborto libero e sicuro, in centinaia tra le vie di Milano

A Milano in centinaia hanno preso parte al corteo partito dalla Stazione Centrale e terminato in piazza XXV aprile tra cori, slogan e striscioni, giovedì sera. In prima fila le donne di “Non Una Di Meno”, l’organizzazione che difende il diritto ad una aborto liberto, sicuro e legale.

Secondo i numeri forniti, la percentuale di obiettori di coscienza negli ospedali italiani raggiunge il 70% imponendo così un percorso a ostacoli alle donne che decidono di praticare l'aborto. Dal 1990 più di 1800 organizzazioni in 115 diversi paesi sostengono la campagna lanciata dalle donne argentine per rivendicare il diritto a scegliere sul proprio corpo con la giornata internazionale del 28 settembre.