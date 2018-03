Milano in piazza per Afrin, la città siriana soffocata nel sangue dalle bombe turche

La guerra in Siria va avanti da quasi sette anni, una guerra spesso passata in sordina mentre le organizzazioni internazionali denunciano ormai un numero impressionante di morti da quando si è tentato di rovesciare il governo di Bashar al-Assad.

Una guerra senza limiti, oltre ogni convenzione, la denuncia di utilizzo di sostanze chimiche contro i civili, l’Occidente che a tratti, solo a tratti, fa la voce grossa e poi lascia tutto com’è. Troppo delicato quel terreno per intervenire davvero, delicati i rapporti internazionali e gli interessi su quell’area: dal mondo arabo, all’Iran, alla Russia passando per tutti gli attori geopolitici che in Siria hanno qualcosa da difendere o da distruggere: una città, un governo, un ideale.

L’inferno di sangue, da quasi due mesi, lo vive anche la città di Afrin, nel nordovest del paese al confine con la Turchia. Ed è proprio l’esercito turco, pare sostenuto da gruppi jihadisti, ad essere sotto accusa. La città è assediata, i morti non si contano più, solo nelle ultime ore dal nordovest siriano sono scappati oltre 30 mila civili dalle bombe di Erdogan.

Per la città di Afrin, per quella enclave curdo-siriana, hanno manifestato in tanti a Milano, sono partiti dall’Arco della Pace, qui forte il riferimento simbolico, e sono arrivati sotto la sede della Rai, in Corso Sempione perché anche i mezzi di informazione possono e devono accendere i riflettori. Quelle macerie, tinte di rosso, rosso sangue, lasciate lì sotto la sede della tv di Stato rappresentano un monito e simboleggiano la distruzione di una intera città lasciata sola a morire.

Il Parlamento Europeo nelle ultime ore ha chiesto alla Turchia di ritirare le proprie truppe e di porre fine a questa spirale di violenza. Lo hanno chiesto con forza i leader politici, che in agenda, però, hanno già in programma nuovi incontri e nuove strette di mano con il presidente Erdogan.