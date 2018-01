Basta morti sul lavoro: lungo corteo per le vie del centro, i sindacati incontrano il Prefetto

Quattro morti nell’azienda Lamina, un altro a Rovato,nel bresciano, e poi ancora incidenti, infortuni, feriti, spesso passati sotto silenzio. Cgil, Cisl e Uil, tutti insieme, con i tantissimi lavoratori metalmeccanici presenti, hanno sfilato nel cuore di Milano per dire “basta morti sul lavoro”.

Poco prima della partenza del corteo, in piazza San Babila, è intervenuto anche il Presidente del Senato Pietro Grasso. Presente il candidato di Liberi e Uguali alla presidenza della regione Onorio Rosati, che ha posto l’accento sulla scarsa qualità del lavoro in un contesto come quello lombardo in cui, sì, aumenta la produzione industriale ma senza la giusta attenzione alla sicurezza, con numeri che parlano da soli: "A Milano nel 2017 si sono contati 29 morti - ha detto - mentre in tutta la regione il conto sale a 90. E ciò nonostante le ore di lavoro siano molte di meno rispetto al periodo precedente al 2008, prima della crisi".

Almeno duemila i partecipanti a un corteo silenzioso e commosso, tanti i lavoratori metalmeccanici che hanno portato la loro solidarietà e che mettono in guardia dai possibili rischi dentro le aziende.

Una delegazione dei sindacati di settore ha poi incontrato il Prefetto per chiedere azioni concrete perché l’attenzione, i controlli e il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro rappresentino una vera priorità.