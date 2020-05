Corvetto, corteo notturno con fumogeni e campanacci contro gli sgomberi nel quartiere

In corteo notturno con campanacci e fumogeni per dire 'No agli sgomberi'. È accaduto giovedì 21 maggio poco dopo le 22 in zona Corvetto, a Milano.

Nelle immagini messe in rete da alcuni residenti, ecco i manifestanti mentre da piazza Ferrara percorrono via Panigarola chiedendo lo stop agli sfratti e agli sgomberi nelle case di un quartiere in gran parte composto da alloggi popolari malmessi, con famiglie morose e abusivi.