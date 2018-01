Corteo metalmeccanici, i sindacati: "Tanti operai non denunciano per paura"

E' stato un corteo partecipato quello che venerdì 19 ha sfilato per le vie di Milano. "Basta ai morti sul lavoro", questo l'urlo silenzioso che Cgil, Cisl e Uil hanno gridato in maniera compatta insieme a tanti, tantissimi lavoratori in solidarietà con gli operai della Lamina colpiti dalla tragedia.

Giunti sotto la Prefettura, una delegazione ha raggiunto il rappresentante del Governo per chiedere fatti concreti, per chiedere controlli serrati nelle aziende e un impegno della politica in questa direzione.

"Nelle aziende ci sono tantissimi lavoratori che non denunciano per paura", così Roberta Turi, segretaria generale della Fiom-Cgil di Milano.