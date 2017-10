Corteo degli studenti: "Le aziende ci sfruttano, questa non è alternanza"

Studenti in piazza contro l’alternanza scuola lavoro per tutta la mattinata di venerdì 13 ottobre. Partiti da largo Cairoli, il corteo ha attraversato diversi punti di Milano.

Le manifestazioni si sono tenute in contemporanea in 70 città. I ragazzi protestano contro un sistema che, a loro dire, non gli garantisce alcun diritto e li mette in una condizione di sfruttamento da parte delle aziende dove svolgono il tirocinio.

Ma la protesta ha poi toccato altri temi, dal degrado degli edifici scolastici alle borse di studio negate fino alle scarse risorse per la ricerca.