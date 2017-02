Corvetto: manifestazione contro i "fascisti del Municipio 4", scontri e manganellate. Video

Nella serata di lunedì 13 febbraio è andata in scena una manifestazione di centri sociali e antagonisti in zona Corvetto, via Oglio.

Ci sono stati alcuni tafferugli con la polizia, che per contenere i manifestanti ha dovuto usare i manganelli. Alcuni ragazzi sono rimasti contusi (video Milano in Movimento). Si protesta contro la concessione di una sala pubblica ad esponenti di estrema destra in occasione di un incontro sul Giorno del ricordo.

"Il 9 febbraio si è tenuta la seduta del Consiglio e il presidente del Municipio 4 ha confermato la sua complicità con i fascisti di Lealtà Azione - si legge nella nota che ha accompagnato il sit-in -. La Lega Nord ha ormai consolidato questa alleanza in tutta Milano e non solo, dimostrata dalla presenza del fascista Stefano Pavesi nel Municipio 8 in occasione delle ultime amministrative e, se c'era bisogno di una conferma, la Lega Nord si è prestata per concedere la Sala Alessi di Palazzo Marino proprio a Lealtà Azione. Il presidente del Municipio 4 ha testardamente proseguito con lo stesso atteggiamento, non riuscendo a dare risposte ai cittadini e agli antifascisti che hanno affollato la seduta del consiglio, i quali chiedevano spiegazioni dei motivi per cui viene concessa una sala ai fascisti con patrocinio oneroso rifiutandosi di modificare il programma per un dibattito serio, invece permettera' ai fascisti di strumentalizzare il giorno del ricordo".

"La serata del 13 febbraio è stata richiesta dall'Associazione ADES che non è nient'altro che un paravento di Lealtà Azione il cui presidente è un noto esponente di questo gruppuscolo dell'estrema destra. In questa vicenda il Comune di Milano e il Sindaco Beppe Sala non sono riusciti ad avere alcun ruolo, in generale non sono in grado di far rispettare la Costituzione nella nostra città. Per questi motivi, lunedì 13 febbraio dalle ore 19,30 saremo al Municipio 4 per vigilare e impedire strumentalizzazioni su un argomento che i fascisti utilizzano come giustificazione di tutti i crimini commessi nel ventennio", concludono i giovani del collettivo.