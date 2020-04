Covid, M5s: "Ecco perché abbiamo voluto la commissione d'inchiesta sulla sanità in Lombardia"

"L'idea di una 'task force' che indaghi sulla gestione della sanità durante l'emergenza Covid in Lombardia era già nell'aria da tempo, ma non ci sembrava il caso di chiederla nel bel mezzo dell'epidemia. Pensiamo che invece ora sia arrivato il momento". Così la consigliera del Movimento 5 Stelle Monica Forte spiega perché le opposizioni al Pirellone abbiano spinto per la creazione di una commissione d'inchiesta regionale che faccia luce sulle lacune emerse nella sanità durante il dilagare del Coronavirus a Milano e nel resto della Lombardia.

"Non si tratta solo di cercare dei colpevoli - spiega la consigliera pentastellata, già impegnata in passato nella commissione d'inchiesta regionale sugli ecoreati - Questa dev'essere anche un'occasione per evidenziare gli errori da non ripetere, perché sembra ormai chiaro che la possibilità di un'altra epidemia in un futuro prossimo sia un'ipotesi concreta. Vogliamo capire cosa è andato storto negli ospedali, nella fornitura dei Dpi, nelle case di riposo e in generale nella gestione della sanità da parte della Giunta di Palazzo Pirelli. Serve chiarezza, ora più che mai".