Covid, dalla Regione arriva la 'commissione dei saggi': "Non sarà in conflitto con Gallera"

Una commissione di cinque saggi per vigilare sulla sanità lombarda e valutare eventuali errori durante la pandemia di Covid-19. Ad annunciarlo è stato lunedì 29 giugno il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che in conferenza stampa ha indicato come componenti del gruppo i nomi di Gianluca Vago, Rosanna Tarricone, Giuseppe Remuzzi, Gianluigi Spata e Alberto Mantovani.

"Non sarà in conflitto con l'assessorato di Gallera né con le commissioni consigliari - ha spiegato Fontana - È prematuro parlare di quali temi saranno toccati. Faremo una valutazione complessiva e trarremo delle conclusioni, anche sull'operato della Regione stessa". Sempre nella giornata di lunedì il governatore aveva annunciato il prolungamento dell'obbligo di mascherine all'aperto fino al 14 di luglio.