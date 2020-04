Covid, il sindaco di Milano Sala: "A causa del virus il bilancio del Comune ha perso 400 milioni di euro"

Un danno economico di circa 400 milioni di euro, a tanto ammonta il buco di bilancio causato dalla pandemia di Covid-19 nelle casse del Comune di Milano. A dirlo è il sindaco Sala, che nel suo quotidiano video messaggio Facebook spiega ai cittadini quali saranno le prospettive di Palazzo Marino per il resto dell'anno 2020.

"Con l'epidemia sono venute a mancare le entrate che normalmente derivano dai trasporti pubblici, dai dividenti delle società partecipate e dalle tasse di soggiorno - spiega il sindaco - Non per questo il Comune resterà senza fare nulla per imprese e famiglie. Utilizzeremo il fondo di mutuo soccorso per dare un po' di ossigeno alle realtà che ne hanno bisogno. Si tratta di un tesoretto di circa 13 milioni di euro che in parte destineremo a nuovi buoni spesa per i nuclei famigliari, in parte saranno invece utilizzati per le piccole aziende: dalle pizzeria di periferia, al piccolo asilo convenzionato, passando per i teatri. Stiamo anche studiando con il Governo come poter estendere la validità degli abbonamenti del trasporto pubblico per far recuperare ai passeggeri il credito non utilizzato in queste settimane di lockdown".