Covid, interrogazione dei Radicali in Regione: "Gallera fornisce ai cittadini dati rielaborati"

Dati grezzi sul Covid inaccessibili e numeri forniti al pubblico rielaborati. Dopo i sindaci di Milano e Bergamo Beppe Sala e Giorgio Gori, anche +Europa-Radicali chiede alla Regione più trasparenza sulla reale entità della pandemia in Lombardia.

"Nonostante le richieste ci siamo trovati di fronte a un muro di gomma - spiega il consigliere regionale Michele Usuelli - L'assessore al Welfare Giulio Gallera riporta alla popolazione dati già rielaborati dalla Giunta, ma non rende accessibili i dati grezzi che vengono spediti ogni giorno alla Prefettura. Quei numeri sono importanti perché potrebbero permettere alla comunità scientifica di studiare meglio l'andamento dell'epidemia di Coronavirus, ma Gallera e Fontana non collaborano per renderli trasparenti e fruibili pubblicamente".