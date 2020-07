Covid, chiude il reparto quarantena all'hotel Michelangelo: i 100 giorni che hanno salvato Milano

Potrebbero passare alla storia come i 100 giorni che hanno 'salvato' Milano dal diffondersi della pandemia, con oltre 500 pazienti messi in quarantena nelle stanze d'albergo messe a disposizione durante il picco di Coronavirus. Accade all'hotel Michelangelo, in zona stazione Centrale, dove medici e infermieri hanno monitorato le persone positive che per vari motivi non potevano stare in isolamento nel proprio domicilio.

A oltre 3 mesi di distanza il reparto ha chiuso ufficialmente martedì 7 luglio, trasferendo i restanti pazienti (poco meno di una decina) presso una nuova struttura di contenimento e monitoraggio messa a disposizione dall'Aeronautica militare all'aeroporto di Linate. "Se pensate ai numeri della pandemia - spiegano il prefetto Renato Saccone e i medici dell'ATS di Milano - questa struttura è stata fondamentale per evitare l'aggravarsi del contagio. Un'esperienza che si chiude, ma che dobbiamo tener ben presente per il futuro in vista di una possibile seconda ondata".