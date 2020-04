Fase 2, Atm si prepara alla riapertura: ecco come si viaggerà sui mezzi pubblici di Milano

Cartelli con divieto per distanziare le sedute, sanificazione dei mezzi e tutor anti affollamento. Così l'Atm si prepara alla riapertura dopo il lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus.

L'Azienda Trasporti Milanese sta in questi giorni testando i protocolli che permetteranno agli utenti di poter usufruire del trasporto pubblico in sicurezza e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale necessarie per evitare una nuova diffusione del contagio.

Tre, in particolare, gli 'accorgimenti' presi da Atm: cartelli sui sedili che inibiscono la seduta, personale addetto alla sanificazione di autobus, tram e metrò, e un 'esercito' di tutor anti affollamento che scaglioneranno l'ingresso dei viaggiatori impedendo che i mezzi siano affollati oltre i limiti consentiti dalle norme sul Covid-19.