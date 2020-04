Milano, la proposta del sindaco Sala per la Fase 2 del Covid: "Una ciclabile da San Babila a Sesto Marelli"

Deroghe dal governo per rendere più veloce la realizzazioni di percorsi per le bici e l'annuncio del progetto di una pista ciclabile da San Babila a Sesto Marelli. Così il sindaco di Milano Beppe Sala pensa alla mobilità nella Fase 2 dell'emergenza Covid-19.

"L'uso dei mezzi pubblici sarà più difficoltoso - spiega il primo cittadino nel suo quotidiano messaggio Facebook - Ma questo non ci deve spingere a tornare a usare solo l'auto. Stiamo pensando di realizzare percorsi per le biciclette e i mezzi elettrici in modo rapido e abbiamo in progetto di realizzare addirittura una ciclabile che parta da piazza San Babila e arrivi fino a Sesto Marelli".