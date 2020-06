Covid e non vedenti, il video del centro che addestra cani guida: "Aiutateli rispettando il distanziamento"

Parte da Limbiate la campagna di sensibilizzazione per proteggere le persone non vedenti dal rischio Covid 19. L’idea, è di Giovanni Fossati, presidente Nazionale Centro di addestramento cani guida per ciechi dei Lions Italiani che ha sede proprio nella città in provincia di Monza e Brianza.

" Quando incontrate un non vedente, con cane guida o bastone bianco - spiega Fossati - dovete essere voi a rispettare le distanze per dare loro sicurezza e la serenità di cui hanno bisogno, non potendo loro rendersi conto se stiano rispettando o meno il distanziamento sociale".