Milano, Cracco e la Fase 2 Covid: "Piuttosto che usare il plexiglass chiudo il ristorante"

"Piuttosto che usare il plexiglass chiudo il ristorante". Così Carlo Cracco commenta ironicamente l'ipotesi di separare i tavoli dei clienti nel suo ristorante milanese una volta iniziata la Fase 2 dell'emergenza Covid-19.

Collegato telefonicamente alla trasmissione di Radio Rai "Un giorno da pecora", il celebre chef ha anche spiegato come il suo locale si stia attrezzando per riaprire in tutta sicurezza, sondando in particolare la possibilità di effettuare i tamponi a tutti i dipendenti del ristorante così da garantire la salute dei clienti.