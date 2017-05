Proseguono i lavori per la linea metropolitana M4 di Milano e continuano anche i disagi per i commercianti che hanno le loro attività vicino ai cantieri. In via Foppa numerosi commercianti lamentano cali di fatturato, Roberto Rusconi (Baita del formaggio) ha ritratto una situazione drammatica: «Ho perso il 90% del fatturato e ho dovuto licenziare dieci dipendenti».